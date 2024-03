Calciomercato: la top five dei giovani più interessanti in Europa

La lista dei cinque giocatori più interessanti di tutta Europa in vista del calciomercato estivo. Ecco la top five

La Gazzetta dello Sport oggi propone un meritorio approfondimento su 5 giovani che in Europa si stanno mettendo in luce e che potrebbero accendere la prossima sessione di mercato. Ecco chi sono, i dati essenziali e parte di quel che ha scritto a loro proposito il quotidiano milanese.

FLORIAN WIRTZ

Club: Bayer Leverkusen

Anno di nascita: 2003

Quotazione: 100 milioni

Scadenza contratto: 2027

«Che dire di un giocatore che a 20 anni ha già superato la rottura di un crociato e ora rischia di spezzare un tabù che resiste da 120 anni? Prima di FlorianWirtz, al Bayer avevano coniato un bel soprannome in Germania: Neverkusen. Zero titoli per le Aspirine in Bundesliga. Oggi il Leverkusen è primo con 10 punti di vantaggio sul Bayern Monaco, nei quarti di Europa League e in semifinale di Coppa di Germania, grazie a un’orchestra diretta alla perfezione da Xabi Alonso, che ha proprio inWirtz la sua punta di diamante, per classe e coinvolgimento nello sviluppo del gioco»

JOHAN BAKAYOKO

Club: Psv

Anno di nascita: 2003

Quotazione: 40 milioni

Scadenza contratto: 2026

«In campo il belga classe 2003 è un’ala mancina che ama partire da destra, correre oltre gli avversari e creare scompiglio, grazie a doti fisiche fuori dal comune e un ottimo controllo di palla. Fuori, un tipo dalle decisioni rapide, che spesso brucia le tappe. Dopo le giovanili nel suo paese, nel 2019 passa al Psv, l’anno dopo è già in seconda squadra a soli 17 anni, per poi debuttare in Eredivisie appena diventato maggiorenne e cominciare a diventare un fattore decisivo dalla stagione passata».

MOHAMED DARAMY

Club: Reims

Anno di nascita: 2002:

Quotazione: 15 milioni

Scadenza contratto: 2028

«A volte anche i più bravi possono sbagliare. L’Ajax è famoso in tutto il mondo come un club che forma giovani stelle da lanciare nel firmamento del calcio mondiale. Con Mohamed Daramy, però, ad Amsterdam potrebbero aver preso un abbaglio. No, non per i 12 milioni di euro investiti su quest’ala classe 2002 di origini sierraleonesi, ma danese di nazionalità. Piuttosto per averlo mollato, forse troppo presto, la scorsa estate».

BENJAMIN SESKO

Club: Lipsia

Anno di nascita: 2003

Quotazione: 30 milioni

Scadenza contratto: 2028

«Nelle ultime 8 giornate in Bundesliga sono arrivati 4 gol e 2 assist, al solito tutti di pregevole fattura. Anche negli ottavi di Champions, contro il Real, Sesko ha fatto intravedere indubbie qualità, sebbene si sia poi un po’ perso al momento di buttarla dentro davanti a Lunin, soprattutto all’andata. Peccati di gioventù. In compenso, in nazionale è già il leader tecnico indiscusso»

GONCALO INACIO

Club: Sporting Lisbona

Anno di nascita: 2001

Quotazione: 40 milioni

Scadenza contratto: 2027

«Inacio è una delle colonne della squadra allenata da Ruben Amorim, prima in Portogallo con un punto di vantaggio sul Benfica, nonostante una partita da recuperare. Ma se non lo conoscete, non pensate al classico difensore portoghese alla Jorge Costa o Fernando Couto, senza menzionare Pepe, suo compagno in nazionale benché brasiliano di nascita. Le randellate con Inacio non sono all’ordine del giorno, ma l’eccezione. Gonçalo è piuttosto un giocatore moderno, che ama impostare e salire quando gioca da braccetto a sinistra nella difesa a tre. Una sorta di Bastoni, se possiamo azzardare un paragone»