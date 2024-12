Calciomercato Torino, interesse per Arnautovic: parte la trattativa con l’Inter, le cifre

Le ultime sull’interesse di calciomercato del Torino per Marko Arnautovic, attaccante austriaco dell’Inter. Tutti i dettagli in merito

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull’interesse di calciomercato del Torino per Marko Arnautovic dell’Inter.

ARNAUTOVIC– «E allora, a questo punto, perché non provarci con Arnautovic? E così è andata, infatti. I primi sondaggi si sono già sviluppati, le parti torneranno a sentirsi, intanto il dt granata è convinto di aver aperto un canale che potrebbe anche rivelarsi proficuo. Vagnati continuerà a ronzare attorno sia a Beto sia a Simeone, ma intanto si sta già muovendo su piste alternative. E in questo quadro è decollato l’interesse per Arnautovic. A gennaio il club nerazzurro può lasciarlo partire pressoché gratis, se l’austriaco chiederà di andare altrove per giocare con continuità. Finora, solo 5 presenze in A (66 minuti e zero gol), più 3 gettoni e una rete in Champions (139 minuti). Sempre più ai margini degli impegni agonistici, insomma, pur se nello spogliatoio rappresenta un punto di riferimento sia per i compagni sia per Inzaghi,

che ha spesso elogiato il contributo dell’austriaco sotto il profilo degli equilibri di gruppo. Ma

se ai vertici dell’Inter converrà liberarsi anzitempo del suo stipendio e se Arnautovic chiederà di andare altrove per vivere il suo canto del cigno, allora anche Inzaghi dovrà allargare le braccia».