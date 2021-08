Calciomercato Torino, difficoltà per Messias: la richiesta del Crotone

Calciomercato Torino: i granata avrebbero trovato un intoppo nella trattativa per Messias, con il Crotone che avrebbe chiesto una contropartita

Negli ultimi giorni di calciomercato, il Torino proverà a regalare a Juric il tanto agognato trequartista. L’obiettivo numero uno resta Junior Messias del Crotone ma la trattativa si sarebbe ora complicata.

Come riportato da Tuttosport, tra le due società ballano 2 milioni di euro. I granata ne offrono 8, i calabresi ne chiedono 10. Vagnati ha provato a inserire nella trattativa il cartellino di Segre, ma i rossoblù avrebbero chiesto Djidji che ora il Torino non può lasciar partire per i pochi centrali al momento in rosa. La trattativa, quindi, sarebbe momentaneamente in stallo.