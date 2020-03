Calciomercato Torino, gli occhi di Bava sull’attaccante argentino Girotti

Calciomercato Torino, gli occhi del direttore sportivo Bava sull’attaccante argentino Girotti: primi contatti con il River Plate

In attesa di poter tirare un sospiro di sollievo per una salvezza oggi meno scontata di quanto preventivato, il Torino inizia a ragionare in vista della prossima stagione. E a muoversi di conseguenza.

Il direttore sportivo Bava, infatti, nelle ultime settimane secondo Tuttosport ha allacciato i contatti con il River Plate: oggetto del contendere l’attaccante argentino Federico Girotti. Il giovane classe 1999 è monitorato da tempo e piace molto in casa granata.