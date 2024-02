Calciomercato Torino, sirene inglesi per Bellanova

Calciomercato Torino: Raoul Bellanova piace a due big di Premier League e i granata potrebbero fare una plusvalenza

Raoul Bellanova potrebbe essere il prossimo protagonista del calciomercato in uscita del Torino: le prestazioni dell’esterno arrivato dal Cagliari per 7 milioni, hanno attirato l’attenzione dei club di Premier League.

Come riportato da Tuttosport, gli osservatori di Manchester United e Aston Villa hanno monitorato da vicino il calciatore e ragionano sull’offerta, con i granata che lo valutano non meno di 20 milioni. Intanto l’ottimo momento del calciatore potrebbe coincidere anche con la convocazione in nazionale maggiore per i prossimi impegni degli Azzurri di Spalletti e l’obiettivo è strappare una convocazione per gli Europei.