Calciomercato Torino, Kouamé si allontana dai granata? La scelta dietro questa possibile fumata nera per l’attacco

Calciomercato Torino, Kouamé si allontana sempre di più dalla possibilità di vestire la maglia granata. Trattativa in bilico

Secondo quanto ha riferito La Nazione l’attaccante della Fiorentina Kouamé è praticamente finito nel mirino del calciomercato Torino in uno scambio che porterebbe Sanabria alla corte dei toscani, ma tuttavia la trattativa è in salita.

Infatti Kouamé non è ad oggi convinto non solo di lasciare Firenze, ma neanche di sposare il progetto Torino. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.