Zaza al Torino, si può: il Valencia prende Batshuayi

Importanti aggiornamenti di mercato per il Torino sul fronte Simone Zaza: l’attaccante è più vicino, le ultime

Walter Mazzarri attende un rinforzo per l’attacco, Torino al lavoro per soddisfare le richieste del tecnico livornese. L’obiettivo numero uno è Simone Zaza, classe 1991 di proprietà del Valencia e giungono importanti aggiornamenti sul futuro del centravanti di Policoro: secondo quanto riporta Tuttosport, l’acquisto è più vicino…

Il Valencia infatti ha scelto il nuovo attaccante per Marcelino: parliamo del belga Michy Batshuayi, in uscita dal Chelsea. Un arrivo che sblocca la cessione dell’ex Sassuolo e Juventus, che potrebbe dare l’addio al Mestalla per 16 milioni di euro: granata al lavoro, pronto il colpo per il reparto avanzato…