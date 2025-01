Calciomercato Torino, pronto il colpo Under dalla Turchia? Arriva subito l'indiscrezione per gennaio - Calcio News 24

Calciomercato Torino, pronto un grande colpo in attacco? Sondato Under che potrebbe ritornare a giocare in Italia dopo la parentesi in Turchia

Cengiz Under potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riportato da ‘Sports Digitale’, il calciomercato Torino starebbe trattando per l’esterno offensivo turco con il Fenerbahce: ci sarà da capire quale la formula e ciò che richiedono i turchi.

Al momento pista abbastanza calda in attesa di sapere quelle che saranno le ulteriori cifre che Vagnati vorrà spendere sul mercato.