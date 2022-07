Calciomercato Torino: Vagnati cerca l’intesa con Nandez. I granata in pressing sull’uruguaiano

Ancora niente da fare sul fronte Nahitan Nandez. Il ds del Torino Vagnati sta cercando di sbloccare la trattativa che lo porterebbe a vestire la maglia granata.

Come ricorda questa mattina Tuttosport, il problema sarebbe un costo troppo esoso dell’ingaggio. Vagnati cercherà in tutti i modi di trovare la quadra per chiudere l’affare col Cagliari.