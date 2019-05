Calciomercato Toro, Niang segna e il club granata si sfrega le mani: quanto vale il riscatto da parte del Rennes

Ancora in gol, con una sfavillante doppietta ai danni del Lille. E che gol. Perché M’Baye Niang ieri sera nell’ultimo turno di Ligue 1 ha messo a segno una rete da cineteca. Portando così a quota 14 il suo bottino stagionale con la casacca del Rennes: 11 centri in campionato, due in Coppa di Francia ed uno in Europa League.

Uno scenario piuttosto lusinghiero per il Toro, che ne detiene il cartellino. Non tanto in ottica di un rientro in granata, quantomai improbabile. Ma per monetizzare in estate la sua cessione: il club transaplino vorrebbe infatti riscattare l’attaccante senegalese, per il quale vanta un diritto a 15 milioni di euro. Nelle prossime settimane i francesi potrebbero chiedere a Cairo un piccolo sconto, ma con il concreto rischio di scatenare a quel punto un’asta per il giocatore…