Calciomercato Toro, Paleari tra i convocati del Cittadella

Calciomercato Toro, i granata ancora alla ricerca del secondo portiere: Paleari tra i convocati del Cittadella

Indizio di mercato in casa Toro. Con il club granata, a quattro giorni dalla chiusura del mercato, ancora alla ricerca di un vice per Sirigu dopo l’addio in scadenza di Ichazo.

Un indizio che non lascia pensare ad un’imminente chiusura per Paleari, portiere del Cittadella seguito da settimane. Venturato, allenatore del club di Serie B, lo ha infatti inserito nella lista dei convocati per la sfida contro il Benevento.