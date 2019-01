Calciomercato Toro: il futuro di Edera è ancora incerto. Molti club di Serie A puntano l’attaccante granata, ma lui non è convinto…

Ad una settimana dalla chiusura di questa finestra di mercato è ancora poco chiaro quale sarà il futuro di Simone Edera. La sua è sicuramente una situazione che la dirigenza del Torino deve valutare al meglio. Nella scorsa stagione si mostrato come un ottimo prospetto ma ora il minuti di gioco sono diminuiti sempre di più e anche quando è entrato in campo non è riuscito a dare il massimo. Molti club hanno mostrato interesse per il calciatore, in pole ci sono Parma, Chievo, Spal e Udinese. Se il Toro decidesse di lasciar partire Edera per altre destinazioni sarà probabilmente tramite un prestito con diritto di riscatto.

I granata, comunque non sono del tutto pronti a rinunciare al giocatore e stanno lavorando ad una soluzione che possa accontentare sia il club che Edera. Anche lo stesso calciatore non è certo di voler salutare il Torino, anche perché nessun’ offerta ricevuta da altri club sembra averlo convinto. A meno sette dalla chiusura dalla finestra invernale di tempo non è rimasto molto e sia i granata che Edera devono chiarirsi le idee.