Calciomercato Udinese: Matos tornerà in bianconero

Ryder Matos chiude l’avventura di un anno e mezzo a Verona: tornerà all’Udinese

Ryder Matos torna all’Udinese. L’Hellas Verona non eserciterà l’opzione di riscatto e quindi dopo un anno e mezzo si interromperà l’avventura del brasiliano in gialloblù.

La società, neo promossa in serie A, ha altri piani per l’attacco e rispedirà Matos in Friuli. Nell’ultima stagione Matos ha totalizzato in B 24 presenze in cui ha messo a segno 3 reti e fornito 5 assist. Il neo ds Marino dovrà quindi decidere se trovargli una sistemazione o lasciarlo agli ordini di Tudor.