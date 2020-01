Calciomercato Udinese, da Opoku a Walace: tutti i nomi in uscita

Calciomercato Udinese, dopo l’arrivo di Zeegelaar possible partenza di alcuni giocatori: ecco tutti i nomi in lista

Calciomercato piuttosto frizzante quello dell’Udinese. I friulani per prima cosa hanno riportato a casa Marvin Zeegelaar dopo l’esperienza non proprio positiva in Premier League. Non è detto poi che non possa arrivare un altro esterno.

Come riporta la Gazzetta dello Sport si lavora anche sul mercato in uscita. Tra i papabili ci sarebbero Opoku e De Maio. L’ultimo, soprattutto è vicino all’Amiens ma è seguito anche da Brescia, Verona e Cagliari in Serie A. Possibile uscita anche per Walace mentre rimarranno fino al termine della stagione De Paul, Fofana e Mandragora.