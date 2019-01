Calciomercato Udinese, Okaka in dirittura d’arrivo: lunedì le visite

L’Udinese sta per chiudere l’operazione Stefano Okaka: l’attaccante arriverà in Italia domenica e sosterrà le visite mediche lunedì.

Rinforzo in attacco per l’Udinese di Davide Nicola: i friulani hanno definito con il Watford il trasferimento in bianconero di Stefano Okaka e l’operazione sarà chiusa nei prossimi giorni. L’attaccante tornerà in Italia dalla Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto dagli Hornets.

Secondo quanto riporta “Sky Sport”, l’ex giocatore di Sampdoria, Parma e Roma, che ha collezionato appena 3 presenze in questa stagione con il club inglese, è atteso a Udine già nella giornata di domenica. Lunedì, invece, sono previste per lui le visite mediche, prima della firma sul contratto che lo porterà nel club friulano.

ROMA, MONCHI FRA PRESENTE E FUTURO: OBIETTIVI MANCINI E DE PAUL