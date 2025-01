Calciomercato Udinese, Tchtchoua obiettivo concreto. Arriva la prima offerta della squadra bianconera

Calciomercato Udinese, Tchtchoua nel mirino dei bianconeri. Ecco il pressing dei bianconeri che vogliono provare a chiudere per gennaio

LA SITUAZIONE – Il nome caldo nel mirino dell’Udinese è quello di Jackson Tchatchoua. Attualmente in forza all’Hellas Verona, sarebbe un grande innesto per la squadra. Tchatchoua, infatti, è in primis già abituato alla serie A; poi, è abituato a giocare in un centrocampo a cinque. Questa caratteristica in particolare sposa alla perfezione quello che è il bisogno di Runjaic e della sua Udinese. Attualmente il Verona chiede 8 milioni, cifra alta per quella che è l’intenzione di spesa dell’Udinese. Ma il club friulano non molla.