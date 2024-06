Calciomercato Venezia, primo sondaggio con la Lazio per Cancellieri

Calciomercato Venezia, i veneti hanno avviato i primi contatti con la Lazio per Cancellieri: le ultime sul suo futuro

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Cancellieri è un obiettivo di calciomercato del Venezia. L’esterno, che sta per tornare alla Lazio dopo l’annata in prestito secco all’Empoli conclusasi con la salvezza all’ultima giornata, è finito nel mirino dei veneti.

I lagunari hanno effettuato un primo sondaggio con Fabiani: la Lazio è disposta a cederlo ma solo di fronte ad un’offerta a titolo definitivo.