Calciomercato Venezia, SETTIMANA DECISIVA per l’addio di Tanner Tessmann. Ecco le ULTIME

Calciomercato Venezia, SETTIMANA DECISIVA per la cessione di Tanner Tessmann? Due squadre interessate al prestito

Possono essere giorni decisivi per Tanner Tessmann, obiettivo del calciomercato Inter per rinforzare il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi. Come svelato da Fabrizio Romano su X, la dirigenza nerazzurra vorrebbe chiudere entro questa settimana.

L’obiettivo nei confronti del giocatore del Venezia è comprarlo per poi cederlo in prestito per una stagione. Su di lui c’è l’interesse di molti club, di cui due in particolare: Ipswich Town e Feyernoord. Fumata bianca a breve.