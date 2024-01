ULTIM’ORA – Il Marsiglia supera il Torino per Doig del Verona. Le cifre

Calciomercato Verona, duello tra Marsiglia e Torino per l’esterno gialloblu Doig. La situazione tra voci e trattative

Come riportato da calciomercato.com, il Verona sta in questo momento trattando su due fronti per quanto concerne il futuro dell’esterno Doig.

La sfida è tra il Torino e il Marsiglia, ma i francesi rispetto ai granata hanno una marcia in più (mettendoci l’interesse dei sabaudi per Bakker dell’Atalanta): offrendo 5 milioni di euro. Una situazione da valutare.