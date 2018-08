L’Hellas Verona ufficializza gli arrivi in prestito di Marrone dalla Juventus e Dawidowicz dal Benfica

L’Hellas Verona annuncia un importante ritorno e si prepara ad accogliere un rinforzo in prospettiva per la difesa. Il club di proprietà di Maurizio Setti ha infatti ufficializzato gli acquisti di Luca Marrone e Pawel Dawidowicz. Il centrocampista ha giocato con gli Scaligeri nella seconda metà del campionato in Serie A nella stagione 2015/2016 e arriva in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus. Marrone ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 e a Verona ritroverà l’allenatore Fabio Grosso, con cui ha condiviso l’anno scorso una stagione al Bari. «Felice e orgoglioso di iniziare questo nuovo cammino. Forza Hellas», ha scritto il prodotto del vivaio bianconero sul proprio profilo Instagram.

Dawidowicz arriva invece in prestito oneroso con obbligo di riscatto e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Il difensore arriva dal Benfica dopo una stagione trascorsa in Serie B con il Palermo che ha chiuso con 2 assist in 27 presenze. Il polacco classe ’95 è stato per lungo tempo conteso tra l’Hellas e i siciliani ma alla fine ha prevalso la volontà del giocatore. Gli scaligeri hanno inoltre ceduto all’Udinese il portiere Nicolas Andrade.