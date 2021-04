Ramón Calderón: «Florentino Pérez? Imbarazzante» – VIDEO

L’ex presidente del Real Madrid, Calderon, attacca Florentino Perez sulla Superlega: le sue dichiarazioni – VIDEO

Ramón Calderón attacca Florentino Perez. Le parole dell’ex presidente del Real Madrid.

«Credo che il suo comportamento sia stato molto imbarazzante. Ha fatto un’intervista in un modo piuttosto subdolo. E’ andato in televisione dicendo che avrebbe salvato il calcio. Ha ammesso che il Real Madrid ha un bilancio in perdita per centinaia di milioni, indebolendo l’immagine del club. Superlega? Un progetto che se fosse andato in porto avrebbe condizionato il futuro del club».