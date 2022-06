Calendario Serie A 2022-2023, le partite della 1a giornata

Serie A 2022-2023, la Lega ha sorteggiato il calendario per la prossima stagione: le partite della 1a giornata

La Lega Serie A ha sorteggiato pochi istanti fa il calendario della stagione 2022-2023. Sempre asimmetrico e rivoluzionato per via del Mondiale in Qatar a dicembre. Di seguito le partite della 1a giornata del prossimo campionato:

Fiorentina-Cremonese

Hellas Verona-Napoli

Juve-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli