Calendario serie C 2020-21, il 10 settembre il sorteggio al Coni

Calendario serie C, il 10 settembre il sorteggio al Coni: il 27 scade il termine per le domande di riammissione alla terza serie

Il 10 settembre le squadre di serie C conosceranno il loro destino per la stagione 2020-21. Il sorteggio – come riportato da L’Ansa – verrà effettuato presso il Salone d’Onore del Coni di Roma.

Il 27 agosto, infatti, scade il termine per le domande di sostituzione e riammissione, mentre il 3 settembre quello per i ripescaggi. Manca poco per conoscere il nuovo calendario di C, la terza serie si prepara.