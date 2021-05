Calhanoglu Milan: l’offerta non cambia. L’Al Duhail lo tenta con 32 milioni

Hakan Calhanoglu potrebbe giocare la sua ultima partita con il Milan contro l’Atalanta: l’offerta dell’Al Duhail è allettante per il turco

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere lontano dalla Champions League anche qualora il Milan dovesse qualificarsi dopo l’ultima giornata di campionato: ancora in stallo la questione rinnovo con l’offerta rossonera stabile sui 4 milioni annui.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu è tentato dai 32 milioni in tre anni dell’Al Duhail. Scelta che sarebbe puramente economica ma che potrebbe essere stravolta dalla qualificazione in Champions dei rossoneri.

I DETTAGLI SU MILANNEWS24