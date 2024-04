Clamoroso in Bundesliga: rigore Borussia, ma il VAR... - VIDEO

Clamoroso quanto è successo in Bundesliga in Borussia M’Gladbach-Borussia Dortmund: rigore per i gialloneri, ma il VAR…

Il VAR interviene in Bundesliga durante Borussia M’Gladbach-Borussia Dortmund e lo fa in una maniera clamorosa. All’inizio della ripresa, con gli ospiti in vantaggio per 2-1, viene assegnato un rigore ai giallorossi per il contatto in area tra Adeyemi e Omlin. Dal dischetto va Sabitzer che trova l’angolino e porta il risultato sul 3-1.

A to nie było tak, że Sabitzer uderzył jeszcze przed gwizdkiem sędziego, gdy sytuacja wciąż była analizowana na VAR? Niemniej sytuacja dziwna i kontrowersyjna… pic.twitter.com/oNWCWl68Me — Maciej Łanczkowski (@mlanczkowski) April 13, 2024

Al momento del calcio del penalty però ecco il VAR: l’assistente richiama l’arbitro a rivedere l’occasione e decide di togliere il rigore, tra lo stupore dei calciatori in campo. La gara finisce poi 2-1 per il Dortmund.