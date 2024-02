Monza Milan, fischia Calvarese: «Carboni-Hernandez? Grosso rischio...»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato su Tuttosport gli episodi di Monza-Milan facendo una sua analisi

ANALISI – «Partiamo dall’episodio più limpido, il rigore per il Monza: bene Colombo che indica il dischetto per l’intervento falloso di Malick Thiaw su Dany Mota.Poco prima c’era stata una trattenuta nell’area opposta, nell’azione dell’infortunio di Di Gregorio. Andrea Carboni cintura Theo Hernandez assumendosi un grosso rischio: usa le due braccia, l’intervento è reiterato. Nel secondo tempo corretto il rosso a Luka Jovic e giusta anche la chiamata VAR. Come Colombo può constatare nell’OFR, quello del serbo è un gesto di stizza, una manata sul viso di Armando Izzo meritevole di espulsione».