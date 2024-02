Napoli, il calcio secondo Francesco Calzona: giocare bene, la bellezza conta

Il calcio secondo la logica del nuovo allenatore del Napoli Francesco Calzona rivedendo una vecchia intervista rilasciata a Il Foglio

Nel dicembre del 2023, poco tempo fa, Francesco Calzona ha rilasciato a Il Foglio un’intervista in qualità di Commissario Tecnico della Slovacchia. Nessuno poteva immaginare che due mesi dopo sarebbe diventato il terzo allenatore del Napoli 2023-24 nonostante il dominio dell’anno prima ai danni di Inter, Milan e Juve. Ecco due pensieri significativi della sua concezione di calcio.

GIOCARE BENE – «Un’azione costruita con criterio, cercando di mettere in difficoltà l’avversario, sfruttandone i punti deboli, arrivando alla conclusione in porta nel minor tempo possibile. Per me il bel calcio è questo qui… Cercare di tenere la palla, verticalizzare appena è possibile, fare un calcio di movimento, possibilmente a pochi tocchi, con la palla che si muove velocemente, lasciando magari negli ultimi trenta metri spazio alla qualità e alla fantasia dei singoli. Quando un mio difensore tira una pallonata senza motivo in avanti, per me è una sconfitta, non riesco a sopportare una cosa del genere: può succedere solo se sei costretto dall’avversario».

L’ESTETICA CONTA – «In primis perché le partite che non sono belle io le guardo malvolentieri in tv e allo stadio, mi distraggo subito. C’è gente che paga il biglietto per vedere 90 minuti, non due gol arrivati da episodi. Per me il calcio è spettacolo, bisogna far di tutto per far divertire il pubblico. Io provo ad allenare le mie squadre per fare un buon calcio, a volte non ci riesco anche per merito degli avversari che ti portano a fare un calcio che non è tuo».