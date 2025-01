Cambiaso Manchester City, De Grandis commenta: «Cifre impensabili che non si possono rifiutare»

Cambiaso Manchester City, De Grandis ha voluto parlare così dell’addio del terzino bianconero: le ultime sulle voci sul Manchester City

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato a Sky Sport il possibile addio di Andrea Cambiaso dalla Juve con l’interesse del Manchester City.

PAROLE – «Quelle cifre non si possono spendere se non per un attaccante che fa 20 gol, ci rifai metà squadra con quella cifra che stiamo leggendo. Mi piace Cambiaso però… Nelle ultime partite poi ha giocato comunque McKennie sulla fascia. Cambiaso è una delle certezze della Juve ma davanti a queste cifre…».