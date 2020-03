Cambiasso: «Milito veniva a vedere l’Inter quando era ancora al Genoa»

Esteban Cambiasso svela un retroscena riguardante Diego Milito e il suo attaccamento all’Inter: le parole del centrocampista

Esteban Cambiasso, in collegamento con Sky Sport insieme a Diego Milito, ha rivelato che il Principe fu spesso presente sugli spalti di San Siro anche quando non vestiva ancora la maglia dell’Inter. Ecco l’aneddoto del centrocampista.

«Milito quando giocava al Genoa è venuto spesso a vedere le nostre partite di Champions League per via di un’amicizia che coltiviamo da tempo. Per fortuna ci ha fatto assaporare soddisfazioni a cui non eravamo arrivati».