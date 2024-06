Canada-Cile: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

All’Inter & Co Stadium l’incontro della Copa America Canada-Cile: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Inter & Co Stadium di Orlando va in scena la partita della Copa America tra Canada-Cile, terzo turno del girone A. Le due squadre hanno rispettivamente 3 e 1 punto in classifca. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Canada-Cile, le probabili formazioni

CANADA (3-5-2): Crepeau, Johnston, Bombito, Cornelius; Davies, Laryea, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin. Ct: Marsch.

CILE (4-3-3): Bravo, Isla, Lichnovsky, Paulo Diaz, Gabriel Suazo; Dario Osorio, Pulgar, Echeverria; Eduardo Vargas, Alexis Sanchez, Davila. Ct: Gareca.

Canada-Cile, orario e dove vederla in tv

Canada-Cile si gioca alle ore 2 di domenica 30 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia (canale numero 60) e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.