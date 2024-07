Cancelo Barcellona, il Manchester City non fa sconti: ecco la cifra!

Joao Cancelo spinge per il Barcellona, ma il Manchester City non fa sconti per la cessione: ecco la richiesta ai blaugrana

Joao Cancelo continua a spingere per la cessione al Barcellona. Il terzino dopo il prestito in blaugrana della scorsa stagione è tornato al Manchester City, dove i rapporti con Guardiola sono nulli e per questo motivo il portoghese sta cercando di spingere sul trasferimento.

Come riportato però dal Daily Star, il City non fa sconti ai catalani e chiede 30 milioni, una cifra che spaventa i blaugrana: per questo motivo Jorge Mendes sta lavorando ai fianchi dei Citizens per ridurre la cifra.