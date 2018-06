Per Cancelo Juventus vicinissima. Il terzino dell’Inter ha detto sì e si tratta. Le alternative in difesa restano Arias del PSV e Darmian del Manchester United

Per Joao Cancelo la Juventus continua la corsa. Il terzino dell’Inter a breve tornerà al Valencia e poi potrebbe diventare bianconero. L’affare era impensabile fino a poche settimane fa, adesso invece il portoghese è in pole per prendersi la fascia destra della Juve. Il Wolverhampton non intriga il terzino (tanto che gli inglesi sono su Abate del Milan), l’unica alternativa alla Juve è il Manchester United. L’Inter è ormai fuori dai giochi perché il calciatore costa trentacinque milioni di euro – a tanto ammonta il riscatto dal Valencia – e i nerazzurri non possono permettersi una spesa così. Cancelo avrebbe scelto la Juventus, almeno secondo le ultime notizie di mercato. Lo avrebbe già detto al suo agente Jorge Mendes e la Juve e il Valencia starebbero trattando l’operazione. La richiesta di base è quaranta milioni di euro, la Vecchia Signora fa sul serio.

Le alternative sulla fascia sono due e arrivano entrambe dall’estero: Matteo Darmian e Santiago Arias. Il primo gioca nel Manchester United, sembrava vicinissimo fino a pochi giorni or sono, ma tutto si è complicato. La Juve pensava di poter chiudere a quindici milioni di euro, ma Mourinho vuole almeno venti milioni e la trattativa potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Ci sarebbe anche Santiago Arias del PSV Eindhoven: il colombiano ha detto sì ai bianconeri e ci sarebbe pure l’accordo per dieci milioni di euro con la squadra olandese, ma Arias non è un nome che affascina e quindi viene tenuto da parte come ultima alternativa. Cancelo è il profilo che piace di più e la Juve tenterà il tutto per tutto, facendo pure un bel dispetto all’Inter, i cui tifosi si erano affezionati alle qualità del lusitano.