Il nuovo Cancelo: «Livello altissimo alla Juve, miglioro anche in difesa»

Le parole di Joao Cancelo in merito all’esperienza maturata in Serie A e con la Juventus, il terzino portoghese si racconta così

Joao Cancelo era l’unico calciatore della Juventus presente in campo per Portogallo-Italia di Nations League. L’1-0 dei lusitani ha visto i progressi dell’ex Inter in fase difensiva. Un merito che Cancelo riporta all’esperienza maturata in Serie A: «Credo di aver sfruttato a modo mio l’opportunità che mi è stata data qui in Nazionale di partire titolare, giocando una partita molto attenta difensivamente. L’Italia? Non mi sembra così indietro come dite voi, ma è chiaro che anche gli azzurri stanno vivendo un processo di rinnovamento. Un po’ mi ha sorpreso non vedere Bonucci e Chiellini al centro della difesa. E in effetti è stato strano essere l’unico juventino in campo».

Intervistato ai microfoni del Corriere di Torino, il terzino destro della Juventus parla dei primi mesi con i bianconeri: «In Italia si pensa molto alla fase difensiva, è vero. E per me questo è molto importante. È un’opportunità per migliorarmi e sto cercando di imparare in fretta: lavoro tutti i giorni per questo. Nella Juventus il livello deve sempre essere molto, alto, perché ci sono tante stelle. Ma allo stesso tempo si può lavorare con tranquillità e imparare molto. Allenarsi con alcuni tra i giocatori più forti del mondo è la cosa migliore per crescere». Conclude, infine, sul compagno di squadra Cristiano Ronaldo, assente in queste prime due gare di Nations League: «Ho la fortuna di allenarmi tutti i giorni con Cristiano. Non so cosa gli dirò quando torno a Vinovo, ma di sicuro sarà contento, perché abbiamo dimostrato che anche senza di lui stiamo facendo bene».