Antonio Candreva ha salutato l’Inter e tutti i tifosi nerazzurri con un messaggio social.

«Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni…ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo»