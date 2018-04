Candreva, rinnovo e poi addio? Ecco la strategia dell’Inter

Il centrocampista dell’Inter potrebbe rinnovare. Candreva firma il rinnovo con i nerazzurri? Le ultimissime notizie

L’Inter può rinnovare il contratto di Antonio Candreva. L’esterno d’attacco classe 1987 di proprietà dei nerazzurri potrebbe firmare il rinnovo del contratto con la società meneghina. L’attuale accordo scadrà nel 2020 ma l’intenzione dell’Inter è quella di prolungare l’accordo fino al giugno del 2021. Il giocatore, ancora 0 gol in campionato quest’anno, può rinnovare ma può essere ceduto subito dopo.

Come detto, l’attuale accordo scadrà nell’estate del 2020. Al termine della stagione, prima della chiusura del bilancio al 30 giugno, secondo Tuttosport, potrebbe arrivare il nuovo contratto, fino al 2021. L’Inter, che cerca un nuovo esterno d’attacco, in questo modo, potrebbe aumentare di un ulteriore milione di euro l’ammortamento del cartellino di Candreva ma non solo: così facendo i nerazzurri potrebbero aumentare anche la valutazione del cartellino in vista di una cessione perché avrebbero maggiore potere in fase contrattuale.