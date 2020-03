Cannavaro e Barone in diretta su Instagram: «La Germania si è c****a addosso contro di noi»

Fabio Cannavaro e Simone Barone hanno tenuto una lunga diretta Instagram dove hanno ricordato il Mondiale 2006

Fabio Cannavaro e Simone Barone hanno tenuto una lunga diretta Instagram ricordando il Mondiale 2006 e svelando alcuni aneddoti della loro carriera.

MONDIALE 2006 – «Avevamo un bellissimo gruppo, un mix fatto da giocatori esperti e giovani. Abbiamo strapazzato tutti, la Germania si è cagata addosso contro di noi. In più avevamo un allenatore rompiscatole che ci faceva dare tutto negli allenamenti».

ATTACCANTE PIÙ FORTE – «Ronaldo il brasiliano, senza dubbi».

GATTUSO – «Se legnava in allenamento? No, legnava in allenamento, negli spogliatoi, a pranzo e a cena».

MALESANI, CANNAVARO – «Con lui ho imparato tanto, ho iniziato a giocare a tre in difesa. Negli anni l’hanno massacrato ma aveva già delle idee rivoluzionari ai tempi. Ho un bel ricordo di lui».

ALLENAMENTI – «Domani torniamo ad allenarci, al nuovo centro sportivo che avevo chiesto di rifare al proprietari. In due anni l’hanno rifatto ed è bellissimo. Mancano i brasiliani (Paulinho e Talisca) perchè non possono ancora rientrare in Cina. Aspettiamo che ci dicano quando possiamo tornare a giocare in campionato».