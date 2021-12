Caos sorteggi, Condò: «Quando c’erano i sospetti su FIFA e UEFA le cose funzionavano meglio»

Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua sul caos dei sorteggi Champions League avvenuto nella giornata di ieri

LE PAROLE – «È possibile che tutti noi si sia persone estremamente intelligenti, ma l’idea che per applicare a un sorteggio degli ottavi di Champions i tre noti criteri – 1) prime contro seconde; 2) non si incrocia l’avversaria del girone; 3) niente derby – sia necessario “il software di un provider esterno” lascia stupefatti. (…) Sia come sia dalle 15 non analizzano più i temi tecnici del sorteggio, ma chi abbia vinto e chi abbia perso la seconda pesca chiaramente diversa dalla prima. Una brutta figura planetaria alla cui buona fede crediamo solo noi, visto i commenti largamente complottisti sui social. (…) In tutta evidenza il genio che ha elaborato questo software è lo stesso che ha messo in rotta di collisione Italia e Portogallo sulla via del prossimo Mondiale: quando si sospettava che Fifa e Uefa scaldassero le palline dei sorteggi, le cose funzionavano meglio».