Capello all’attacco: «Ma questa Italia che QUALITA’ ha?»

Le parole di Fabio Capello contro l’Italia dopo l’eliminazione degli Azzurri: «Spalletti ha fatto questo errore»

Fabio Capello a Sky Sport ha parlato dell’eliminazione dell’Italia, puntando il dito sia contro il ct Spalletti che la rosa. Di seguito le sue parole.

ERRORE SPALLETTI – «A livello tattico abbiamo cambiato ma senza vedere niente, ho visto una squadra sparpagliata per il campo. Spalletti aveva delle idee e pensava di giocare in un certo modo ma ha sopravvalutato la rosa in cui mancavano qualità e dinamismo. Ma voi pensate che questa Nazionale abbia delle qualità?».

PRESTAZIONI – «Sul pressing non c’era movimento o tecnica per riprendere la palla. Tatticamente le abbiamo provate tutte ma non abbiamo visto niente. Andavano solo a comprimere degli spazi e basta. Non c’è la qualità. La squadra ha commesso troppi errori tattici, Fagioli stava lì come un pesce fuor d’acqua. Perché i giocatori non cambiavano mai il campo? Perché evidentemente non vedevano il gioco e quindi si limitavano al passaggio a sei, sette metri. Quando lasciamo il gioco ad una squadra che aggredisce e riparte come oggi e tu non recuperi, ma dove vuoi andare?»