Capello: «Non riesco a togliermi dalla mente il gol non dato a Lampard»

Fabio Capello rivede ancora limpidamente il gol non dato a Lampard in Inghilterra-Germania ai Mondiali del 2010 in Sud Africa. Ecco le sue parole al The Guardian.

CAPELLO – «Una squadra giovane che va dal 2-0 al 2-2 ha un problema psicologico. Per noi sarebbe stata una spinta incredibile. Quel gol non riesco a togliermelo dalla mente. È ancora lì, ancora lì. Mi sarebbe piaciuta vedere la ripresa poi, avremmo segnato ancora. E invece dopo due anni lavoro siamo dovuti andare a casa per un gol non dato».