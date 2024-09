Capello SICURO: «Italia SENZA bomber? VINCEREMO con il GIOCO! Su Retegui e Raspadori dico QUESTO»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulle scelte in attacco dell’Italia. Tutti i dettagli

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle scelte dell’Italia di Luciano Spalletti in vista della seconda giornata di Nations League contro Israele.

ITALIA SENZA BOMBER – «Come si vince senza 9? Con il gioco. Se il centravanti non segna molto è importante che partecipa alla manovra, che vada incontro all’azione per creare spazi per i compagni. In questo caso, se hai degli esterni offensivi che gli stanno vicini e hanno il gol facile o dei centristi capaci di inserirsi, si può ovviare all’assenza di un bomber».

RETEGUI – «Retegui venerdì ha partecipato molto all’azione. Non ha fatto gol, ma è stato importante sia nell’azione del 2-0, sia in altre circostanze».

FRATTESI – «È la classica mezzala che ha senso dell’inserimento, chiusa del goal e tante altre caratteristiche importanti per la squadra. Credo che per il gioco dell’Italia sia fondamentale e sono convinto che quest’anno in nerazzurro avrà molte più occasioni di dimostrare il suo valore perché ci sarà un turnover importante».

RASPADORI – «In questo inizio di stagione al Napoli ha fatto il centravanti ma contro la Francia si è messo alle spalle di rete e ha sfruttato gli spazi alla perfezione. Come in occasione della terza rete che ha chiuso il match».