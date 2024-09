Lotta Scudetto, Capello si SBILANCIA: «L’Inter con differenza. La Juve l’avrei detta dopo le prime due partite. La SORPRESA…». Le parole

L’ex allenatore di Juve, Milan, Roma e molte altre, Fabio Capello, è intervenuto a Deejay Football Club per commentare la lotta scudetto citando i club in corsa ma dando come favorita l’Inter e come sorpresa il Napoli. Le sue parole:

COMMENTO – «L’Inter con differenza. La scommessa può essere il Napoli con Lukaku, ho visto che stanno facendo delle cose molto interessanti. La Juve l’avrei detta dopo le prime due partite, adesso aspettiamola».