Caprari: «Voglio arrivare in doppia cifra quest’anno. Oggi ci tenevamo a fare bene»

Gianluca Caprari ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro lo Spezia.

«Tanta soddisfazione, venivamo da tre partite importanti come contro Roma e Genoa. Ci tenevamo a fare bene anche perché giocavamo in casa. Tudor? L’atteggiamento della squadra è quello di non mollare mai. Oggi abbiamo fatto di tutto per portare a casa la vittoria. Era fondamentale non prendere gol, ci siamo riusciti anche grazie a due parate importanti di Montipò. Il mio obiettivo è di arrivare in doppia cifra, poi gli obiettivi sono sempre di squadra. Esultanza? Dedicata a mio figlio Mattia».