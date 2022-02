ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Caprari: «Speravo nella chiamata di Mancini ma non l’ho sentito». Le dichiarazioni dell’attaccante del Verona

Caprari a DAZN dopo Roma-Verona. Le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo dato tutto e tanto nel primo tempo, normale che ci sia stato un calo nella ripresa. Il pareggio ci va un po’ stretto per come si era messa la partita».

MIGLIOR MOMENTO DELLA CARRIERA – «Mi sento bene da quando sono arrivato a Verona ed è merito di tutti. Sono contento perché ho giocato una buona partita, è una bella soddisfazione».

NAZIONALE – «Speravo nella chiamata per lo stage, devo continuare così. Non ho sentito Mancini».

NELLA ROMA – «Cerco sempre di giocare bene tutte le partite, poi spesso gioco bene contro la Roma. Non so se starei bene in questa Roma, questo è il primo anno in cui faccio una grande stagione e devo continuare così».