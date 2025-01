Caprile Cagliari, il portiere arriva stasera in Sardegna! Nelle prossime la firma sul nuovo contratto

Caprile Cagliari, l’estremo difensore arriva stasera in Sardegna! Nelle prossime la firma sul nuovo contratto con i rossoblù

Si avvicina sempre di più l’arrivo in Sardegna del portiere Elia Caprile. L’affare con il Cagliari di Giulini sta per arrivare al termine e ha tenuto i tifosi col fiato sospeso, ma adesso è arrivato il momento x.

Pronto infatti per un’ulteriore avventura in Serie A. Il classe 2001 atterrerà nell’isola alle ore 23:30, non è ancora arrivata la firma del contratto, ma potrà giungere certamente nelle prossime ore.