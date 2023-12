Capuano: «Non sono d’accordo con chi mette fuori dalla corsa scudetto il Milan»

Giovanni Capuano, giornalista, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della corsa scudetto nel campionato di Serie A

CAPUANO – «L’Inter è in testa ed è favorita, è vero, ma io non sono d’accordo con chi mette fuori dalla corsa il Milan. I momenti di crisi succedono a tutti, Simone Inzaghi ora deve affrontare una serie di partite senza difensori centrali a disposizione di fatto. Io aspetterei a mettere fuori dai giochi i rossoneri. L’Inter ha dovuto imparare a misurarsi anche con le ristretteze economiche inflitte al presidente Zhang. Inzaghi deve sperare nel rientro di Bastoni, altrimenti in difesa si ritrova una situazione in stile Milan. A destra mancherà Dumfries e Cuadrado non ha dato garanzie, per cui Darmian servirà anche sulla fascia. La cosiddetta rosa lunghissima è stata un po’ una favola raccontata. Penso sia veramente preso per dare lo Scudetto già per finito viste le ultime dimostrazioni di forza dell’Inter. Il Milan non si può escludere: è a 6 punti e tra una settimana esatta potrebbe essere fuori dall’Europa. Non si può escludere»