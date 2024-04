Cardinale Milan: «Io qui a lungo»

Gerry Cardinale, presidente del Milan, ha parlato al Sole 24 ore della stagione e del futuro dei rossoneri

FUTURO MILAN – «Non siamo in testa al campionato? Siamo comunque al secondo posto. E non smetteremo mai di puntare a vincere. Il mio obiettivo è costruire una realtà insieme solida e vincente. La solidità e l’autonomia finanziaria sono condizioni necessarie per vincere in maniera sana le competizioni. Il Milan ha margini straordinari di crescita nella performance sportiva e margini enormi di miglioramento economico. Penso di rimanere al Milan a lungo»