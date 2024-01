Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, ha parlato dagli studi di Sky Sport dell’esonero di José Mourinho dalla Roma

Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, ha parlato dagli studi di Sky Sport dell’esonero di José Mourinho dalla Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Il suo modo di comunicazione divisivo andava bene nel 2010, non oggi. Prima non c’erano i social e gli smartphone e andava bene per quel mondo, ma per restare avanti anche oggi avrebbe dovuto cambiare. Non l’ha fatto e così non c’è stato un miglioramento del brand».