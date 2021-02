Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha chiarito la situazione di Scamacca: ecco le sue parole sull’attaccante

Giovanni Carnevali ha voluto chiarire la situazione di Scamacca ai microfoni di Sky Sport. Le parole riportate da Sassuolonews.net.

PAZ – «Lo stavamo visionando da un po’ di tempo. Sembrava che l’affare fosse sfumato. E’ un terzino basso, forte, di buona presenza fisica, per noi che seguiamo i giovani è un buon colpo».

SCAMACCA – «Noi abbiamo sempre detto la verità e abbiamo mantenuto fede alle parole dette alle altre società. Per noi è un ragazzo giovane, italiano, di prospettiva, tutto quello che può servire al Sassuolo e i risultati del prestito al Genoa ci hanno dato ragione. Il Genoa poi ha cambiato allenatore e se non ci fosse stata la possibilità di continuare il prestito lo avremmo ripreso volentieri perché poteva tornarci utili. Abbiamo avuto altre richieste, c’era la Juve ma altri club che lo volevano in prestito, ma noi facciamo cessioni a titolo definitivo. Si è avvicinato il Parma. Abbiamo un ottimo rapporto ma per noi era una scelta secondaria perché l’avremmo preso noi se fosse andato via dal Genoa. Con Preziosi siamo stati chiari dall’inizio ed era giusto continuare con il Genoa e manteniamo la parola presa con loro perché la parola la manteniamo».