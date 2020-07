Carraro: «La Juventus farebbe bene a non mostrare con arroganza i 38 scudetti»

Franco Carraro, ex presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui 38 Scudetti esposti dalla Juventus

Franco Carraro, presidente della Divisione del Calcio Paralimpico e Sperimentale ed ex presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole.

«Una società come la Juventus che rappresenta la squadra che ha dato quanti più giocatori alle Nazionali farebbe bene a non esporre con arroganza quel messaggio di 38 scudetti perché due le sono stati revocati dalla giustizia sportiva. Se vince sempre la stessa squadra la serie A ha meno appeal. La Juventus vince con il merito sportivo, però in linea di principio meglio l’alternanza. La Juventus ha vinto 36 scudetti. Punto e basta».