Casadei Torino, non decolla il colpo: perché la trattativa è in stand by e cos’è successo con la Lazio 

Casadei Torino, non decolla ancora il colpo di calciomercato granata, perché la trattativa col Chelsea è ora in stand by e cos’è successo con la Lazio

Alle 23 in punto di lunedì 20 gennaio, Cesare Casadei era ad un soffio o poco più da diventare un nuovo giocatore del Torino. Eppure, ad una trentina d’ore di distanza la trattativa pare aver compiuto ampi passi all’indietro. Quel che è successo, è un prezioso esempio di come le dinamiche del calciomercato siano spesso imprevedibili e feconde di possibilità di metamorfosi. Allo stesso tempo, un copione al quale i fan granata hanno imparato ad abituarsi.

Procediamo con ordine: da circa due settimane il Torino ha individuato il profilo di Casadei del Chelsea quale oggetto dei desideri da regalare a Paolo Vanoli. Dopo giorni di serrati contatti coi Blues e l’entourage del calciatore, nella tarda serata di lunedì – come anticipato – le parti sembravano aver trovato la possibile intesa per chiudere il colpo. Malgrado la contiguità delle intenzioni e la volontà di ri-aggiornarsi il giorno successivo (martedì 21) però, la trattativa non è mai stata ufficialmente chiusa in quel momento. Evento che non si poi è nemmeno verificato lo stesso martedì.

Ancora ampia evidentemente la distanza tra l’offerta targata Torino e le richieste inglesi, il che ha permesso alla Lazio (altra ammiratrice del talento scuola Inter) di tornare in auge con una propria proposta indirizzata oltre manica. E Casadei? Difficile da capire se il 2003 possa preferire la destinazione capitolina rispetto a quella sabauda. Senza dubbio, la stella di Ravenna ha tutte le intenzioni di tornare in Italia, alla ricerca di un palcoscenico capace di regalargli spazio e visibilità. La (legittima) volontà rimane di dimostrare un potenziale attualmente frenato dalla vasta concorrenza in casa Chelsea e in un senso o nell’altro per il suo futuro le prossime ore non potranno che risultare decisive.

Lato Torino invece, la road map da seguire – a prescindere dalle sorti del centrocampista – prevede l’esigenza di puntellare la rosa vanoliana. Possibilmente, entro tempistiche relativamente accettabili. Il dossier Casadei ricorda da vicino quanto accaduto in estate con Gosens (altro giocatore a lungo trattato e poi all’ultimo sfuggito). A differenza di agosto però, ad oggi il parco acquisti dell’attuale finestra di calciomercato è ancora a secco. Con una squadra martoriata dagli infortuni e inchiodata ad appena quattro lunghezze dalla zona retrocessione, perdere altro tempo potrebbe non rappresentare la soluzione più adatta.